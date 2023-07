Nervi, camion carico di cavalli si incastra in via Oberdan: animali liberati nei giardini pubblici

Genova. Fuori programma davvero inusuale questa sera a Nervi. Un camion che trasportava cavalli, complice probabilmente la chiusura dell’autostrada a causa del drammatico incendio di un pullman turistico in galleria, si è incastrato in via Oberdan e gli animali sono stati liberati in piazza Duca degli Abruzzi.

La strada è stata chiusa dalla polizia locale. Per aiutare il mezzo a manovrare e riprendere la marcia, è stato necessario fare scendere i cavalli, circa una decina, anche per evitare che potessero ferirsi durante le operazioni.

Così gli equini, una volta scesi dal loro mezzo di trasporto, si sono placidamente accomodati nei giardini pubblici a margine della via, pascolando tra le aiuole.

Dopo circa mezz’ora sono iniziate le operazioni per far risalire a bordo tutti i cavalli.

Un finale di giornata curioso dopo una domenica nera che ha portato un bilancio pesante in termini di traffico e di conseguenze per le persone: 37 quelle accompagnate in ospedale, 25 gli intossicati tra cui l’autista in gravi condizioni, un bambino e una donna incinta.