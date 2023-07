Musica, questa sera a Sestri Levante al via il Mojotic Festival con Black Country New Road

Sestri Levante. Torna il Mojotic Festival di Sestri Levante e lo fa ancora una volta con i nomi più interessanti della scena indie internazionale.

In attesa della “Shhh! Silent Disco” in programma venerdì 4 agosto in Baia del Silenzio, si parte questa sera, lunedì 17 luglio, al teatro Conchiglia (a partire dalle 21.30) con i Black Country, New Road.

Band che viaggia tra post-rock, post-punk e influenze jazz, in arrivo da Cambridge. “For the First Time”, li ha visti in vetta alle chart inglesi e in nomination ai Mercury Prize 2021, e con “Ants from Up There”, pubblicato a febbraio 2022, hanno saputo crearsi un’identità ben definita.

I Black Country, New Road sono riusciti ad attirare l’attenzione di pubblico e media già attraverso i primi due singoli condivisi nel 2019, “Athen’s, France” e “Sunglasses”. Ciò che ne è conseguito è stata la nomina a “migliore band del mondo” su The Quietus, recensioni entusiastiche dal New York Times al The Guardian, una copertina su Loud & Quiet, una live session per Bbc 6 Music, show sold out in tutto il Paese.

Il calendario del festival prosegue mercoledì 23 agosto con Bdrmm e si chiude giovedì 24 agosto con lo spettacolo di Bouquets on Madness.

“Mojotic nasce come associazione per una comune passione per la musica tra amici e vuole passare questo spirito anche agli spettatori e a chi si rivolge con i propri eventi e concerti – raccontano i ragazzi dell’organizzazione – La musica è parte importante della nostra vita e crediamo davvero che possa cambiare in meglio la vita delle persone; quindi cerchiamo sempre di portare, a Sestri Levante e non solo, artisti unici e di generi diversi ma tutti con una qualità musicale che possa unire dai giovani ai meno giovani”.