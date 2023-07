Motori, anche Roberto Malvasio alla 41° edizione della “Cesana – Sestriere”

Ronco Scrivia. Ci sarà anche Roberto Malvasio tra i partecipanti, domenica 9 luglio, alla 41° edizione della “Cesana – Sestriere”.

Il pilota di Ronco Scrivia sarà al via della blasonata cronoscalata piemontese nella sezione riservata alle vetture moderne con un’inedita Hyundai i20 in configurazione N5 che gli sarà messa a disposizione dalla Kimera Racing.

Roberto Malvasio ha un rapporto particolare con questa salita, avendola vinta nel 2014 alla guida della Radical SR4, stessa vettura con cui l’anno prima era giunto secondo assoluto.

“Dopo un po’ di anni – osserva il pilota di Ronco Scrivia – torniamo alla Cesana-Sestriere, gara di cui ho il ricordo importante del primo assoluto del 2014 tra le vetture moderne a bordo della Radical SR4. Per l’occasione, disporrò di una Hyundai i20 N5 della Kimera Racing, una vettura frutto di un progetto che ritengo molto interessante soprattutto nel mondo dei rally”.

“L’impegno non sarà facile – conclude Malvasio – perché il percorso è impegnativo e non ho avuto la possibilità di salire sulla vettura nemmeno per un breve test: partiremo da zero, con la dovuta cautela, il sabato nelle prove per cercare una buona prestazione domenica in gara e tornare a casa soddisfatti”.