Morta per un melanoma dopo l’asportazione di un neo al centro Anidra, martedì via al processo d’appello. I famigliari: “Giustizia per Roberta”

Genova. Comincerà davanti alla Corte d’appello martedì 11 luglio il processo di secondo grado per la morte di Roberta Repetto, la 40enne di Chiavari stroncata dalle metastasi di un melanoma due anni dopo l’asportazione di una neo sul tavolo da cucina del centro Anidra a Borzonasca.

Per la sua morte il ‘guru’ del Centro Anidra Paolo Bendinelli e il medico bresciano Paolo Oneda erano accusati di omicidio volontario insieme alla psicologa Paola Dora. La Procura per loro aveva chiesto pene pesanti: (16 anni per Bendinelli, 14 per Oneda e 10 per Dora.

In primo grado il giudice, nel processo che si è svolto con rito abbreviato (che di per sé consente di ottenere in automatico lo sconto di un terzo della pena) sono stati condannati a a 3 anni e 4 mesi e la psicologa è stata assolta. Per il giudice non si è trattato di omicidio volontario (doloso) bensì di omicidio colposo.

Il sostituto procuratore Gabriella Dotto ha presentato ricorso in appello contro la sentenza nella quale esisterebbe una profonda contraddizione tra l’”l’incredibile sottovalutazione del rischio da parte dei due imputati nonostante i ripetuti segnali proveniente dalla Repetto circa le sue condizioni di salute” di cui scrive il giudice e la conclusione di quest’ultimo secondo cui i sintomi “non potevano in alcun modo far pensare che la stessa sarebbe deceduta in conseguenza dell’asportazione del neo”. Per il pm Gabriella Dotto Oneda che era medico ma anche Bendinelli (“uomo certamente non sprovveduto e laureato in filosofia”), non potevano dopo l’asportazione di un neo su non avere come evidente “il grandissimo rischio al quale la paziente era stata esposta per l’assenza dell’esame istologico”.

Sempre martedì 11 luglio comincerà anche il processo con rito ordinario nei confronti di Teresa Cuzzolin, all’epoca rappresentante legale del Centro Anidra. E’ accusata di circonvenzione di incapace, reato per cui nel processo in abbreviato sono stati assolti in primo grado Oneda e Bendinelli.

In una nota la famiglia di Roberta Repetto “rinnova piena fiducia nelle istituzioni, certa che Roberta avrà giustizia“.