Moneglia. Un uomo di circa 80 anni è morto questo pomeriggio facendo il bagno a Moneglia. E’ successo poco dopo le 18.

Sul posto sono intervenuti la croce azzurra di Moneglia, il 118, la capitaneria di porto e l’elicottero dei vigili del fuoco.

L’uomo, portato in spiaggia dai bagnini, purtroppo era in arresto cardiaco e nonostante il tentativo di rianimarlo non ce l’ha fatta.