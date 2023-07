Mondiali, parte l’avventura degli azzurri: lunedì l’esordio con la Francia

Fukuoka. Neanche dodici ore per acclimatarsi e il Settebello entra in vasca per un doppio allenamento già di una certa intensità. I vicecampioni del mondo tentano di riprendersi il titolo dopo due edizioni e lo splendido argento dello scorso anno a Budapest dove persero solo ai rigori contro la Spagna. Gli stessi iberici allenati da David Martin, giunti in Giappone quattro giorni fa e in common training con i nipponici a Kumamoto (circa due ore da Fukuoka), saranno l’avversario da battere dopo la sconfitta maturata nella finale di World Cup a Long Beach lo scorso 3 luglio. Tutto sembra voler portare ad un epilogo contro le furie rosse, che vorrebbe comunque dire qualificazione olimpica per Parigi 2024.

“L’imprinting con la piscina è positivo – spiega il commissario tecnico Sandro Campagna -. Al primo impatto mi ricorda quella di Londra 2012 (Settebello secondo e a medaglia dopo sedici anni, ndr). L’allestimento è favoloso e gli spazi sono ampi per cui abbiamo svolto un allenamento tattico per orientarsi bene in vasca. Sarà un mondiale che vedranno in tanti soprattutto in Italia, seppure ad orari particolari; sarà comunque una bella vetrina per il nostro sport. Avremo la prima partita contro la Francia a cinque giorni dall’arrivo e gli strascichi del doppio fuso orario potrebbero farsi sentire. L’esordio per esperienza è sempre un po’ complicato. La seconda partita sarà contro una squadra fisica come il Canada che, alle 9 del mattino, ci potrà mettere in difficoltà. Affronteremo con maturità e grande rispetto gli avversari di questa prima fase. Non voglio fare calcoli, vogliamo solo vincere il girone. Poi dipenderà dagli altri, ma i potenziali incroci pericolosi non mi interessano. Dovremo crescere durante il torneo di condizione perché veniamo già da cinque partite allenanti nell’ultimo mese come le due in common training con la Croazia a Roma e le tre della World Cup in California. Ci sono state tante cose positive ed alcune negative che analizzeremo bene per arrivare allo stato ottimale nella seconda settimana. Il quarti di finale e la semifinale saranno importantissime perché ci giochiamo il primo pass per le Olimpiadi. Poi in finale speriamo di incontrare la Spagna con cui abbiamo disputato le ultime due finali del mondiale”.

Azzurri in acqua dal 17 al 29 luglio al Marine Messe Fukuoka Hall B. I vice campioni del mondo che esordiranno alle 13.30 locali (6.30 in Italia) contro la Francia. Diretta su Raidue e Sky Sport Summer e Now.

I convocati. Atleti: Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Francesco Condemi (CC Ortigia), Luca Damonte (Ferencvarosi), Giacomo Cannella, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Oscar Echenique, Andrea Fondelli, Nicholas Presciutti e Alessandro Velotto (Pro Recco), Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia (RN Savona), Luca Marziali (Spandau).

Staff: team leader Giuseppe Marotta, commissario tecnico Alessandro Campagna, assistente tecnico Amedeo Pomilio, preparatore dei portieri Goran Volarevic, preparatore atletico Alessandro Amato, medico Giovanni Melchiorri, fisioterapista Riccardo Cipolat, psicologa Bruna Rossi, video-analista Paolo Baiardini. Arbitri al seguito: Raffaele Colombo e Alessia Ferrari.

Gironi

A: Stati Uniti, Australia, Kazakistan, Grecia

B: Cina, Francia, Canada, Italia

C: Croazia, Ungheria, Argentina, Giappone

D: Sudafrica, Serbia, Montenegro, Spagna

Regolamento: le prime classificate qualificate direttamente ai quarti di finale; negli ottavi 2A-3B (vincente contro 1C), 3A-2B (vincente contro 1D), 2C-3D (vincente contro 1A), 3C-2D (vincente contro 1B). Si qualificheranno alle Olimpiadi di Parigi 2024 le prime due classificate.

Calendario girone B

orario italiano (locale +7 ore)

Lunedì 17 luglio

Francia-Italia alle 6:30

Mercoledì 19 luglio

Italia-Canada alle 2:00

Venerdì 21 luglio

Cina-Italia alle 10:30