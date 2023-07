Mondiali, Alberto Razzetti ancora nono: la finale sfuma per 16 centesimi

Fukuoka. Quarta giornata dedicata al nuoto ai ventesimi campionati mondiali di Fukuoka, in Giappone.

Alberto Razzetti nel giro di dodici ore sveste i panni del farfallista e rimette quelli del mistista. Il 24enne di Lavagna, tesserato per Fiamme Gialle e Genova Nuoto My Sport, come riporta Federnuoto.it, si qualifica alla finale dei 200 misti con il tredicesimo crono. Il primatista italiano e vicecampione europeo tocca in 1’58″74 e la sensazione che per il passaggio in finale occorra scendere sotto al muro dell’1’58” e quindi non troppo lontano dal suo record italiano di 1’57″13 dell’aprile 2021. Davanti c’è lo scozzese e vicecampione olimpico Duncan Scott in 1’57″76, braccato dai nipponici Daiya Seto (1’57″80) e So Ogata (1’57″88).

“Stamattina ho nuotato una buona gara, abbastanza veloce. Era importante restare nel gruppo di testa della batteria. Ho resettato i 200 farfalla, focalizzato sulla gara e centrato la semifinale dei 200 misti – ha affermato Alberto, che è allenato da Stefano Franceschi a Livorno -. C’è grande competitività. Sono tutti in forma. Per qualificarmi alla finale dovrò dare il meglio di me”.

Nel pomeriggio le previsioni si avverano; l’accesso alla finale sfuma per un soffio: Razzetti è nono, primo degli esclusi. Il ligure nuota in 1’57″39, a ventisei centesimi dal suo record italiano. All’ottavo posto c’è il magiaro Shaine Casas in 1’57″23. Comanda il transalpino Leon Marchand in 1’56″34, che mette nel mirino una super tripletta, dopo le vittorie nei 400 misti e nei 200 farfalla.