Molassana: presi Stefano Venturelli e Simone Carlucci

Genova. Stefano Venturelli e Simone Carlucci sonodue nuovi giocatori del Molassana.

Esperienza e qualità alla corte di mister Gullo: il Molassana ufficializza l’ingaggio di Stefano Venturelli, jolly offensivo (classe ’84) che in passato ha vestito le maglie, tra le altre, di Sestrese, Baiardo e Genova Calcio.

Venturelli è reduce dall’ultima stagione con l’Anpi Casassa, in Prima Categoria, in cui ha messo a segno 15 reti,

Il neo acquisto è pronto a rimettersi in gioco, in Promozione, con la maglia rosso azzurra. “Venturelli è un calciatore che non ha bisogno di presentazioni, lo abbiamo voluto fortemente – spiegano il ds Bricola e il dg Meligrana, “Abbiamo molta fiducia in lui e in tutto il gruppo: ci faremo trovare sicuramente pronti”.

Il Molassana ritrova Simone Carlucci, portiere (classe ’96) che difenderà la porta rosso azzurra nella stagione 2023/24. Per l’estremo difensore, ex di Entella, Casale, Busalla, si tratta di un gradito ritorno, dopo l’esperienza a Molassana tra il 2020 e il 2022.