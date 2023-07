Mohamed, svolta nelle indagini: fermati due giovani per omicidio e soppressione di cadavere

Genova. Due giovani sono stati fermati per omicidio e soppressione di cadavere per la morte di Mahmoud Sayed Mohamed Abdalla, il ragazzo di 19 anni trovato cadavere senza mani e senza testa in mare al largo di Santa Margherita. Si tratta di due uomini di nazionalità egiziana, Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel e Mohamed Ali Abdelghani, che sarebbero uno dei titolari e un dipendente del salone di Sestri Ponente in cui il giovane lavorava.

I due erano stati fermati nella notte tra sabato e domenica e sono stati sottoposti a un interrogatorio durato più di sei ore da parte della sostituta procuratrice Daniela Pischetola. Domenica notte è scattato il fermo. A condurre le indagini i carabinieri del nucleo investigativo di Genova e della compagnia di Chiavari, che nei giorni scorsi avevano passato al setaccio il barbershop Tito’s di via Merano a Sestri Ponente, dove la giovane vittima ha lavorato per un periodo. Il negozio ha anche una succursale a Chiavari, sulla cui spiaggia sono state ritrovate le mani mozzate del giovane. Ed è proprio nell’ambiente di lavoro che i militari coordinati dal colonnello Michele Lastella e dal maggiore Francesco Filippo hanno cercato elementi utili per arrivare a una svolta nelle indagini, cercando anche tracce ematiche all’interno dei saloni per capire se l’omicidio sia avvenuto all’interno di una delle due sedi.

A fornire materiale fondamentale all’inchiesta sono stati i filmanti delle telecamere di sorveglianza di Genova e Chiavari. Con le prime gli investigatori sono riusciti ad accertare che Mohamed domenica pomeriggio era ancora vivo, con le seconde è invece emerso un dettaglio fondamentale, ovvero i due fermati intenti a gettare qualcosa nel fiume Entella. Il sospetto è che possa trattarsi della testa della vittima, di cui ancora non è stata trovata traccia, e dell’arma del delitto, che secondo il medico legale è compatibile con un punteruolo o con un’arma dalla lama lunga e affilata. Il ragazzo è stato ucciso con almeno tre fendenti, uno al cuore, uno al fegato e uno allo stomaco, e non è chiaro se le mutilazioni siano avvenute post mortem, per ritardare l’identificazione, o se siano state provocate dall’impatto del cadavere con un’imbarcazione.

Ancora non è chiaro il movente dell’omicidio. Un’ipotesi è che possa essere ricondotto a una lite che Mohamed aveva avuto qualche tempo fa con il datore di lavoro, discussione che lo aveva spinto ad andarsene per cercare un altro impiego a Pegli, e che alla base vi siano anche questioni economiche, ma non è escluso che il delitto possa essere maturato in un ambito di criminalità e spaccio.

Abdalla era arrivato a Genova nel 2021 ed era stato ospite di una comunità per minori: all’epoca era stato segnalato per una rissa scoppiata all’interno. Il suo corpo è stato avvistato e ripescato dalle acque davanti a Santa Margherita Ligure nella serata del 24 luglio con testa e mani tagliate.

Un omicidio dai contorni brutali, che ha scioccato le persone che conoscevano e volevano bene a Mohamed. Una generazione di giovanissimi che tra storie su Instagram e video condivisi su TikTok non si dà pace, e continua a chiedere a gran voce giustizia, disperandosi per le modalità atroci in cui è finita la vita di questo ragazzo di 19 anni arrivato in Italia quando ancora era minorenne, e che stava cercando di costruirsi una vita a Genova imparando il mestiere di parrucchiere.