Modifiche al Puc, Pd: “Inaccettabile questa modalità, la maggioranza non permette la discussione”

Genova. “Già mesi fa, il gruppo del Partito Democratico aveva denunciato la problematicità delle modifiche al Puc proposte dalla giunta Bucci. Le modalità con cui la maggioranza intende approvare tali modifiche risultano, tuttavia, altrettanto allarmanti”, questa la nota diramata nel pomeriggio dai Dem.

“La delibera portata in votazione in occasione della seduta consiliare di questo pomeriggio è, infatti, frutto di una commissione tenutasi soltanto ieri e convocata, all’ultimo momento, venerdì scorso. il Gruppo del Partito Democratico si è trovato quindi a dover votare contro la delibera proposta dalla Giunta, ancora prima che per gli aspetti discutibili delle modifiche proposte, per la mancanza della possibilità di una vera e propria discussione in merito”, prosegue la nota.

“I processi democratici necessitano di tempo – dichiara il capogruppo Simone D’Angelo – l’atteggiamento della maggioranza svilisce il ruolo dell’opposizione all’interno del Consiglio e denuncia lo sprezzo per il confronto che contraddistingue l’amministrazione Bucci. Più di una volta, in quest’anno, ci siamo trovati nell’impossibilità di contribuire alla discussione per la mancanza di tempistiche adeguate, ma la contrapposizione tra forze politiche deve avvenire sui contenuti, non può coinvolgere l’impostazione democratica delle nostre Istituzioni”.

“Facciamo appello a chi governa la città perché metta da parte – una volta per tutte – questo atteggiamento vergognoso e permetta alla minoranza di svolgere il proprio lavoro, accordando tempi adeguati alla discussione in aula”.