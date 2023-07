Minori stranieri, il Comune di Genova apre due nuove strutture: una sarà fuori città

Genova. L’indirizzo è ovviamente top secret, al momento, anche per evitare che i residenti si preoccupino anzitempo, ma il Comune di Genova aprirà a breve “Altre due strutture per accogliere minori stranieri non accompagnati in zone più facilmente gestibili, e una sarà al di fuori del territorio del Comune di Genova”.

L’assessore alla Sicurezza del Comune di Genova Sergio Gambino ha annunciato una novità nella gestione dei migranti durante il consiglio di oggi rispondendo a un’interrogazione di Federico Bertorello (Lega) incentrata su un’altra struttura del Comune, in via Rolla, a Campi, nei pressi della quale si sono verificati alcuni fatti di cronaca. Le due strutture dovrebbero servire ad alleggerire la presenza in quelle più affollate, come appunto a Campi.

“In via Rolla la cooperativa si occupa di 45 ragazzi e le regole sono molto severe, infatti i problemi si sono verificati tutti all’esterno, o perché i minori hanno tentato di fuggire durante la notte, ma la maggior parte degli ospiti non è problematica”, ha sottolineato Gambino.

“Tuttavia chi vive e lavora nella zona ha lamentato situazioni di allarme, quindi abbiamo fatto sopralluoghi con la polizia locale e chiesto alla questura di aumentare i passaggi”. Sui numeri dell’accoglienza a livello cittadino la giunta precisa che “ultimamente non ci sono stati incrementi, tenendo conto del turn over la quota è da circa un anno stabile sui 600 minori”.

Il consigliere della Lega Federico Bertorello ha parlato, riferendosi a via Rolla, di “gravissima situazione, frequenti risse, frequenti danneggiamenti delle vetture parcheggiate anche nel quartiere di Coronata a opera di questi soggetti”.

L’assessore conclude: “Chi ha comportamenti criminosi è una percentuale minima, ma se si concentrano in determinate comunità fanno da capobranco e portano sulla cattiva strada altri ragazzi. Come ente cerchiamo di selezionare le tipologie di ragazzi per indirizzarli alle comunità più idonee per le loro caratteristiche e per il loro percorso di arrivo in Italia”.