“Minacciata da un vigile con la pistola puntata al volto”, la denuncia di un’ex consigliera provinciale di Imperia

Taggia. «Sono stata minacciata con una pistola puntata contro da un agente della polizia locale». A dirlo, per denunciare l’accaduto, è l’ex consigliere provinciale del Pdl di Imperia, Cristina Barabino, che ieri si trovava ad Arma di Taggia. I fatti sarebbero accaduti poco dopo il concerto all’aperto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, svoltosi sulla scalinata della chiesa di Arma.

Barabino volveva riportare l’anziana suocera a casa, e con l’auto avrebbe superato la recinzione posizionata per l’evento. «Erano ormai andati tutti via e gli addetti stavano smontando sedie e palco. Volevo aiutare mia suocera che non riesce a camminare a ritornare a casa – racconta Cristina Barabino a Riviera24 – Mi avvicino a lei con l’auto, passando da un valico dove ormai non c’erano più i volontari della sicurezza. In quel momento, all’improvviso, un agente della municipale, senza richiamarmi né fischiare, ha estratto la pistola puntandomela dritta al volto e gridando di andarmene via».

A quel punto Barabino prova a giustificarsi con l’agente: «Chiedo scusa se sono avanzata di una ventina di metri e spiego che mia suocera non riesce a camminare. Ma il vigile non ascolta e con la pistola in mano mi minaccia due volte, forse anche tre. Mi aggredisce e offende verbalmente e mi dice: ‘Le sparo, posso spararle’».

Quanto accaduto è stato riferito anche al sindaco di Taggia, Mario Conio, che si è immediatamente attivato affinché vengano effettuate tutte le verifiche per far luce sull’episodio. «Ho chiesto al comandante di procedere alle opportune verifiche per comprendere la reale portata di quanto accaduto», dichiara il sindaco.

Secondo una prima ricostruzione, sempre a bordo della propria vettura, Barabino abbia superato lo sbarramento anti-terrorismo imposto dalle nuove norme per la sicurezza durante gli eventi. L’agente avrebbe intimato un “Alt”, ma l’auto non si è fermata e, a quel punto, il poliziotto avrebbe estratto l’arma. Secondo altre testimonianze, però, la pistola non sarebbe mai stata puntata al volto della donna, ma sempre lungo il fianco. Si tratta comunque di dettagli che dovranno essere accertati.