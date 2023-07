Minacce, spari e tentata estorsione a Marassi: scarcerato il capo ultras della Sampdoria Alessandro Alagna, andrà ai domiciliari

Genova. Il gip Matteo Buffoni ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per Alessandro Alagna, il 28enne noto esponente degli ultras della Sampdoria, arrestato sei giorni fa insieme a Edoardo Cois su ordinanza di custodia cautelare per tentata estorsione, minacce aggravate e porto d’arma improprio nell’indagine le minacce e gli spari al portone di casa di un coetaneo per un debito di 5mila euro, fatti che risalgono a un anno fa.

A chiedere e ottenere la scarcerazione sono stati gli avvocati di Alagna, Pietro Bogliolo e Matteo Carpi. Secondo quanto emerso, Alagna non sarebbe stato il detentore della pistola, che apparterrebbe invece a Cois visto che come emerso durante un’intercettazione avrebbe utilizzato la stessa arma anche per una tentata rapina andata a vuoto un mese dopo i fatti insieme a una terza persona.

Inoltre, spiega il gip nel provvedimento, il carcere deve essere considerato una ‘extrema ratio‘ come misura cautelare e l’indagato ha sì un precedente per rapina ma si tratta del furto di uno striscione a un tifoso avversario, e il 28enne dai domiciliari potrà portare avanti il suo lavoro di mediatore immobiliare. Tuttavia, sottolinea sempre il gip, viste le ripetute violazione dei Daspo di cui Alagna è stato destinatario per fatti legati allo stadio, i domiciliari saranno rafforzati con l’utilizzo del braccialetto elettronico.

A fine maggio i carabinieri avevano perquisito la sua abitazione e avevano trovato due proiettili calibro 7.65, la stessa arma utilizzata per le minacce estorsive.