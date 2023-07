Genova. Una serie di sistemi nuvolosi attraversa l’Europa centrale, pilotata da correnti occidentali. La Liguria risente di questa circolazione con cieli spesso nuvolosi e qualche debole fenomeno. Nella seconda parte della settimana è prevista un’intensificazione del flusso perturbato atlantico. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Lunedì 31 luglio

Avvisi: nella prima parte della mattinata libeccio forte al largo, specie verso Capo Corso, mare molto mosso al largo. Cielo e Fenomeni: addensamenti costieri più consistenti sul settore centrale; nel corso della giornata si apre nuovamente lato costa, salvo qualche velatura; si intensifica, invece, la nuvolosità a sviluppo verticale lungi i crinali appenninici. Non escludiamo qualche locale e debole fenomeno pomeridiano sul comparto levantino al confine con il piacentino. Venti: durante la notte e prima parte della mattinata libeccio forte al largo, specie verso Capo Corso; ciclonico sul Golfo, teso da nord-est al largo di Capo Mele. Ventilazione in attenuazione nel corso della giornata con l’attivazione di brezze costiere al più moderate. Mari: molto mosso nella notte per onda da sud-ovest sul settore centrale ed orientale del Mar Ligure. Moto ondoso in deciso calo dal mattino. Tra poco mosso e mosso ovunque entro sera. Temperature: stazionarie le minime, in lieve calo le massime nell’interno. Costa: min 21/23°C, max: 26/28°C, afa debole lungo costa. Interno: min: 15/20°C , max: 24/29°C.

Martedì 1 agosto. In prevalenza poco nuvoloso per passaggio di velature; dal pomeriggio nubi medio-basse a ridosso dei rilievi levantini; non si escludono entro sera brevi piovaschi, o scrosci nelle zone più interne. Rimane nel complesso soleggiato altrove. Venti: libeccio moderato/teso al largo, tenderà ad intensificarsi fino a forte/burrasca dal tardo pomeriggio. Irregolare meridionale sotto-costa al più moderato. Mari: mosso al mattino, molto mosso al largo; moto ondoso in deciso aumento dal pomeriggio, fino a diventare agitato. Temperature: stazionarie o in lieve aumento le massime su Alpi Liguri e Appennino centrale.