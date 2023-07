Genova. La coda di una perturbazione interesserà le regioni settentrionali durante questo fine settimana. Sulla Liguria molte nubi associate a sporadici piovaschi, in un contesto umido, ma non eccessivamente caldo. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Sabato 29 luglio

Avvisi: Nessuno. Cielo e Fenomeni: Al mattino nubi basse su gran parte della regione, concentrate soprattutto sul settore centrale dove non escludiamo alcuni piovaschi. Tempo asciutto sul resto della Liguria. In giornata attenuazione delle precipitazioni, ma permanenza di nubi basse sul settore centro-orientale, alternate comunque a spazi soleggiati. A ponente cielo poco nuvoloso o velato per l’arrivo di nuvolosità medio-alta. Venti: Moderati in genere tra sud e sud-est, qualche rinforzo sui versanti padani dell’Appennino al pomeriggio. Mari: Generalmente mosso. Temperature: Pressoché stazionarie, ma con umidità in ulteriore aumento. Costa: min 20/23°C, max: 25/28°C. Interno: min: 11/15°C , max: 23/27°.