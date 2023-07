Genova. Ancora variabilità dettata dal flusso atlantico che scorre sul centro Europa. Dal weekend arriva il caldo africano. Ecco in dettaglio le previsioni del centro meteo Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 6 luglio. Al primo mattino cielo nuvoloso per nubi basse marittime, timide schiarite con il passare delle ore soprattutto a levante. Tra pomeriggio e sera possibili sconfinamenti temporaleschi dal Piemonte, soprattutto nelle zone interne del ponente ma non è escluso l’interessamento costiero da parte di temporali ormai senescenti sul savonese. Migliora in serata con residua nuvolosità sparsa. Venti: Moderati dai quadranti meridionali. Mari: Mosso. Temperature: In lieve calo nelle massime. Costa: min 20/23°C, max: 25/27°C. Interno: min: +10/17°C , max: +23/26°C nelle valli.