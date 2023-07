Genova. Alta pressione in attenuazione stante il passaggio di un cavo d’onda sul nord Italia. Sulla Liguria variabilità con rischio di temporali.

Venerdì 21 luglio

Avvisi: Ancora disagio fisico per il caldo, seppure in attenuazione. Cielo e Fenomeni: Al primo mattino nubi sul settore centrale con rischio di qualche locale piovasco nel Voltrese, in genere soleggiato altrove. In mattinata transito di un nucleo temporalesco in Val Padana, con effetti marginali anche sulla nostra regione con qualche rovescio o temporale nelle aree interne, più stabile il tempo lungo la costa. Nel primo pomeriggio nubi sparse ovunque con ampie schiarite ed un temporale che potrebbe sconfinare dalla Valle Bormida verso il Savonese occidentale, attenuandosi successivamente. Venti: Moderati dai quadranti meridionali, con rinforzi sui versanti padani nel pomeriggio. Mari: Da poco mosso a mosso. Temperature: Stazionarie le minime, in lieve calo le massime. Costa: min +23/26°C, max: +28/30°C. Interno: min: +15/20°C , max: +26/32°C nelle valli.

Sabato 22 luglio

Avvisi: Rischio di temporali. Cielo e Fenomeni: Rischio di temporali al mattino sul settore centro-orientale, in via di attenuazione entro mezzogiorno. Nubi sparse nel pomeriggio con rischio di temporali tra le Alpi Liguri e la Val Bormida occidentale, in parziale sconfinamento verso le coste sottostanti. Migliora ovunque in serata. Venti: deboli o moderati meridionali. Mari: Mosso o molto mosso. Temperature: In ulteriore e lieve calo.

Domenica 23 luglio

Avvisi: Nessuno. Cielo e Fenomeni: Nubi sparse con belle schiarite ed assenza di fenomeni. Temperature stazionarie.