Genova. Alta pressione ancora in gran spolvero sulla nostra Penisola. Ecco in dettaglio le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Martedì 11 luglio

Avvisi: caldo intenso. Cielo e Fenomeni: bel tempo ovunque per gran parte della giornata con qualche annuvolamento costiero dalla sera, ma senza fenomeni. Venti: deboli a regime di brezza. Marino teso nell’entroterra di Genova e Savona nel pomeriggio. Mari: quasi calmo o poco mosso. Temperature: stazionarie ma sempre su valori alti. Costa: min +23/26°C, max: +29/33°C. Interno: min: +12/21°C , max: +29/35°C nelle valli.

Mercoledì 12 luglio

Avvisi: caldo intenso con aumento dell’umidità e quindi clima più sgradevole. Cielo e Fenomeni: al mattino qualche annuvolamento sarà possibile tra Savonese e Genovese, cielo in prevalenza sereno altrove. Nel pomeriggio soleggiato ovunque. Venti: moderati da sud-est, e da nord-est su Imperiese. Mari: in aumento a mosso. Temperature: in lieve calo ma umidità relativa in aumento.