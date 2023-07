Liguria. Il canale delle perturbazioni atlantiche continua a sfilare a Nord delle Alpi, ma il Nord Italia resta comunque sotto correnti occidentali che determinano ancora variabilità.

Secondo le previsioni del Limet al mattino cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso su gran parte della regione. Non si escludono locali pioviggini. Nel pomeriggio sarà possibile qualche addensamento più consistente nelle aree interne e qualche rovescio possibile sulle Alpi Liguri, mentre lungo la fascia costiera sono attese schiarite e cielo sereno o al più velato.

Venti moderati da Nord-Est al mattino e da Sud nel pomeriggio. Attenzione ancora al mare in generale mosso per onda da Sud-Ovest.

Temperature stazionarie sulla costa minima tra 20 e 23° C, nell’interno tra 10 e 17° C. Massime sulla costa tra 26 e 30° C, nelle valli interne tra 22 e 27° C.

Giovedì 6 luglio giornata simile a quella odierna, con passaggi nuvolosi alternati a schiarite. Venti moderati e variabili, mare generalmente poco mosso o al più mosso. Temperature stazionarie.

Venerdì 7 luglio sereno o poco nuvoloso sul settore costiero, qualche addensamento più consistente nelle aree interne. Temperature in leggero aumento.