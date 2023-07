Mateo Retegui arriva al Genoa: “Mi manda Milito, felice di questa opportunità”

Genova. “Voglio stare più vicino al calcio italiano e fare il possibile per crescere e imparare ed essere pronto se mi chiamano”. Così l’attaccante italo-argentino Mateo Retegui parla del suo arrivo in Italia e al Genoa ai microfoni di Espn prima di prendere il volo dal Sudamerica in direzione del nostro paese dove arriverà domani e inizierà la sua avventura con la maglia del Grifone con le visite mediche e la firma sul contratto. E sulla sua decisione ha inciso anche la chiacchierata con Diego Milito, bomber argentino che al Genoa era rimasto nel cuore dei tifosi.

“Certamente ha influito un po’ nella decisione. Mi ha parlato molto bene del club e della città. Il campionato di serie A? Vado molto tranquillo, con voglia di giocare e vincere, speriamo sia il campionato ideale. Tengo i piedi per terra, guardo giorno per giorno. Ma per me l’importante è crescere e imparare dal calcio italiano che è molto difficile e dinamico”.

“Sono felice di questa opportunità” ha infine aggiunto l’attaccante che il Genoa ha pagato quasi 15 milioni al Boca Juniors. Retegui firmerà un contratto fino al 30 giugno 2028, una bella notizia anche per il ct dell’Italia Roberto Mancini che aveva convocato l’attaccante con la maglia azzurra.