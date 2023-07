Mareggiata e tuffi incauti, almeno 15 soccorsi tra Camogli e Voltri: nessuno grave ma grande impegno per guardia costiera e 118

Genova. Una giornata molto impegnativa quella di oggi per la capitaneria di porto, il 118, ma anche per i bagnini e i semplici bagnanti che sono accorsi nelle spiagge lungo tutto il litorale genovese per soccorrere persone, spesso giovani, che si sono incautamente buttate in acqua e poi a causa della mareggiata non riuscivano a tornare a riva.

Da Camogli a Nervi, a Quinto, fino alla spiaggia di Voltri. Le segnalazioni arrivare al 118 sono state almeno 15 oggi.

Nessuna grave, tanto che in molti, dopo che le ambulanze quando non le automediche erano già partite hanno rifiutato il soccorso. C’è chi il 118 l’ha chiamato quando era già in sicurezza perché magari dopo aver vomitato un po’ di acqua salata in spiaggia poi in ospedale non c’è voluto andare. C’è stato un giovane che è arrivato a casa e poi è stata la madre, preoccupata, a chiamare i medici. In qualche caso, inutilmente, sono stati mobilitati anche i sommozzatori e l’elicottero dei vigili del fuoco.

E i tanti che oggi sono stati salvati dai bagnini o da altre persone che erano in spiaggia e magari hanno rischiato a loro volta la vita. L’appello quindi, dopo una giornata di salvataggi di cui si è perso il conto, è alla massima prudenza perché oltre alle condizioni del mare vanno sempre valutate le proprie doti di nuotatori. Oggi è andata bene, ma non sempre purtroppo gli esiti di questi soccorsi sono di codici gialli o anche meno.