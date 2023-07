“Mare dentro”. Il Genoa presenta la maglia home, Blazquez: “Serie A per il resto della nostra storia”

Il concept alla base della nuova divisa di casa del Genoa fonde visivamente due brani che hanno fatto da colonna sonora al ritorno in Serie A. Un omaggio al mare, che rimanda a “Gente di mare”, con le onde che emergono in controluce dal rosso e dal blu. E al contempo un richiamo a gli stessi colori che cadono in mare di “Guasto d’amore” di Bresh, considerando il rosso e il blu immersi tra le onde.

Passando a dati più tecnici, la maglia presentata oggi presso l’Ocean Live Park torna a essere prodotta dall’azienda Robe di Kappa. Lo scorso anno lo sponsor era Castore. Dietro, la scritta “Dall’inizio per sempre 130” che rimanda al compleanno numero centotrenta che verrà celebrato il prossimo 7 settembre.

Alla presentazione ha preso parte il CEO del club rossoblù Andres Blazquez. “Tra poco inizieranno le partite, non vedo l’ora. Anche io vedo per la prima volta la maglia. Dopo un anno molto bello, stiamo lavorando per disputare una bella stagione. Riusciremo ad allestire una squadra bellissima per un anno che sarà molto importante per noi. Siamo in Serie A e dovremo rimanerci per il resto della nostra storia“.

Il massimo dirigente ha poi proseguito: “Puntiamo a una stagione positiva sia dal punto di vista sportivo sia dal punto di vista del coinvolgimento della città. Ringrazio tutti i genoani e dico loro di continuare a sostenerci così. Noi cercheremo di fare il meglio per loro”.

Su il sipario sulla nuova maglia

Alla presentazione è intervenuto anche il centrocampista Morten Frendrup