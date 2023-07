Marassi, bus Amt perde una ruota per strada: l’incidente nei pressi del Biscione

Genova. Un autobus dell’Amt ha perso una ruota per strada. È successo ieri sera in via Loria, nella zona del Biscione sulle alture di Marassi.

Era circa mezzanotte e mezza quando il mezzo, in servizio sulla linea serale 656, ha iniziato a seminare bulloni lungo il percorso. Poco dopo la ruota si è staccata completamente. Per fortuna l’autista ha avuto la prontezza di capire cosa stava accadendo e ha subito fermato il bus, su cui c’erano poche persone.

La vettura – un Menarinibus acquistato pochi anni fa – ha iniziato poi a perdere olio sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti la polizia locale e i tecnici di Amt.

Non è la prima volta che un bus Amt “perde i pezzi” per strada. Pochi giorni fa a Cornigliano una vettura piccola in servizio sul 160 ha subito il distacco improvviso del parabrezza. A febbraio su un altro mezzo si era staccato addirittura il pedale del freno.