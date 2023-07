Maddalena, locale coperto dai ponteggi sposta l’insegna: multa da 500 euro

Genova. Cinquecento euro di multa per violazione dell’articolo 23 del Codice della Strada, ovvero per avere apposto un insegna con il logo del locale sui ponteggi di un cantiere che lo oscurava, senza averne l’autorizzazione. La sanzione è arrivata nella casella di posta certificata dei titolari del Groove, l’hamburgeria che affaccia su via ai Quattro Canti di San Francesco, a poche decine di metri da via Garibaldi e da Palazzo Tursi. E ha prevedibilmente scatenato la loro amareggiata reazione.

“Siamo consapevoli che se la sanzione è stata elevata è perché l’illecito c’è – spiega Simone, uno dei soci del locale – ma riteniamo vada utilizzato il buon senso nello staccare multe. Sono due anni e mezzo che siamo in balìa di questo cantiere e di questi ponteggi che nascondono parzialmente gli ingressi. Già non siamo in una zona particolarmente di passaggio, i ponteggi rendono tutto ancora più difficile. Non possiamo neanche utilizzare il dehor, abbiamo dovuto spostarlo”.

Proprio per cercare di aggirare il problema ponteggi, i titolari del Groove avevano quindi fatto stampare un banner da apporvi sopra con la loro insegna. Una violazione della legge che gli è costata, appunto, una multa da 500 euro staccata dalla polizia locale di Genova: “Pur riconoscendo che sulla carta è un illecito – conclude Simone – riteniamo che convivere con un cantiere di questo genere per due anni, che ci ha fatto perdere due estati di lavoro, debba spingere a capire la situazione. Soprattutto in questa zona. Non davamo neppure fastidio ad altre attività. Invece abbiamo aperto la pec e ci siamo ritrovati questa multa salata. Che dire, è così che si elimina il degrado dalla Maddalena?”.