Lutto nel giornalismo: si è spento Andrea Purgatori, protagonista delle inchieste su Ustica e il caso Orlandi

Reporter d’altri tempi, di quel giornalismo d’inchiesta che ormai è difficile trovare: è stato lui, per primo, dalle pagine del “Corsera” a lanciare l’ipotesi del missile per la strage di Ustica, una vicenda che ha seguito con costanza nel corso degli anni. Ma non solo: al centro della sua vita professionale anche il noto caso Orlandi. Il giornalismo italiano piange la scomparsa di Andrea Purgatori, che si è spento dopo una breve malattia all’età di 70 anni.

La sua ultima avventura è stata su La 7 dove grazie alla trasmissione “Atlantide” ha raccontato ancora le storie più buie e misteriose d’Italia, sempre alla ricerca del dettaglio e di quell’approfondimento in maniera semplice e comprensibile per il pubblico, per il quale riceve il Premio Flaiano 2019 come miglior programma culturale. Nell’autunno del 2022 è stato protagonista della docu-serie Netflix Vatican Girl incentrato proprio sulla scomparsa di Emanuela Orlandi.

E’ stato autore della sceneggiatura del film “Il muro di gomma”, diretto da Marco Risi, dedicato proprio all’abbattimento dell’aereo di linea il 27 giugno 1980.

Dal 12 maggio 2014 al 15 giugno 2020 è stato presidente di Greenpeace Italia. È stato membro dell’Accademia del Cinema Italiano e dell’Accademia europea del cinema, presidente delle Giornate degli Autori e dal 4 marzo 2015 membro del Consiglio di Gestione della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE).

Tra i suoi riconoscimenti: il Nastro d’argento 1992 per il miglior soggetto con Il muro di gomma, il Premio Hemingway di giornalismo nel 1993, il Premio Crocodile – Altiero Spinelli per il giornalismo nel 1992, il Globo d’oro 1994 per la miglior sceneggiatura con Il giudice ragazzino e nel 2009, con Marco Risi e Jim Carrington, si è aggiudicato il premio Sergio Amidei per la miglior sceneggiatura internazionale con il film Fortapàsc.

Inoltre, è stato autore di saggi e romanzi, oltre che di speciali e reportage per Tv, giornali e riviste: “Un giornalista di razza, un professionista straordinario” scrive l’emittente televisiva nel ricordare la figura di Andrea Purgatori.

L’annuncio commosso di Giorgio Mulé alla Camera, seguito da un lungo applauso: “È venuto a mancare un grande giornalista, ed anche un caro amico”.