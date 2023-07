Lungomare Canepa, un mese ad una sola corsia per il cantiere del teleriscaldamento

Genova. Nuova tegola per la viabilità cittadina, ed in particolare per quella del Ponente: per poco meno di un mese Lungomare Canepa nella sua corsia verso Cornigliano avrà una parte di carreggiata ridotta ad una sola corsia, con inevitabili ripercussioni sul traffico.

La causa del restringimento sarà un cantiere di Iren Energia per la manutenzione della rete di teleriscaldamento che passa proprio sotto la grande arteria viaria di Sampierdarena e che nei mesi scorsi aveva già evidenziato qualche problema, anche se in un altro punto, con la perdita in superficie di acqua calda.

L’area interessata dai lavori è quella all’altezza dell’intersezione con via Sampierdarena all’altezza dell’incrocio con via Molteni: per tutta la durata dei lavori sarà quindi interdetta la svolta vero Lungomare Canepa, direzione ponente, per tutti i mezzi che arrivano da via Pacinotti.

Secondo quanto previsto dall’ordinanza comunale che da il via libera all’occupazione del suolo, i lavori inizieranno alle ore 8 del 25 luglio per terminare, tempo permettendo entro le 20 del prossimo 20 agosto. Saranno 25 giorni caldissimi per gli automobilisti di passaggio, e probabilmente molto difficili anche per chi abita a pochi metri da questa arteria viaria così importante e ‘delicata’.