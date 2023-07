Live in Genova Festival, venerdì gran finale al Porto Antico col genovese Olly

Genova. Venerdì 21 luglio 2023 tornano al Porto Antico di Genova i concerti del Live in Genova Festival, la rassegna organizzata da Duemilagrandieventi che ogni anno porta il meglio del panorama musicale contemporaneo nel capoluogo ligure.

Così come per l’apertura, con il doppio sold out di Bresh, a chiudere i concerti della nuova edizione del Live in Genova è un talento genovese: venerdì 21 luglio, alle 21.30, a calcare il palco dell’Arena del Mare è Olly, artista genovese classe 2001 che si è fatto notare nell’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Polvere”.

L’artista farà ballare il pubblico della sua città con il suo “Il Mondo Gira Tour” e le sue hit, tra cui “Il Primo Amore”, “Lego”, la sua versione de “La Notte”, e con gli ultimi successi estratti dall’Ep che dà il nome al tour.

I biglietti sono in vendita su https://www.ticketone.it/event/olly-il-mondo-gira-tour-arena-mare-area-porto-antico-16702341/ e alle casse la sera del concerto.

Durante la serata Porto Antico di Genova e Duemilagrandieventi si uniranno per un saluto affettuoso a Vincenzo Spera, scomparso a marzo in un incidente stradale: “Un momento per ricordare un imprenditore, un visionario, un amante della musica e amico di tutti noi”.

Uscito il 10 febbraio 2023, “Gira, Il Mondo Gira” (Records Italy/Sony Music) è il repack dell’ultimo EP di Olly “Il Mondo Gira”, uscito il 16 dicembre 2022. Un flusso di costante energia per 11 tracce scritte da Olly e prodotte in collaborazione con JVLI che trasporta l’ascoltatore nel sound accattivante ormai vero e proprio marchio di fabbrica dell’artista. Tra le tracce contenute nell’album si trovano i brani “L’anima balla”, con cui ha vinto Sanremo Giovani. “Polvere”, con cui ha partecipato alla 73ma edizione del Festival di Sanremo, “Menomale Che C’è Il Mare”, “Tutto Male” e “Bianca”.

Olly è un cantante genovese classe 2001. Emerso dalla scena rap ligure, il suo stile è definito fin dai primi passi da un metodo hip-hop e dalla centralità della parola, che tende a sublimarsi fin da subito in un utilizzo della voce profondamente melodico, a tratti soul. Nel 2019 pubblica il singolo “Il Primo Amore” che vanta ben più di 4 milioni di stream. Agli elementi già presenti nella sua sensibilità si aggiunge, grazie all’incontro con il producer JVLI, una tendenza alla musica elettronica che si traduce in brani dal carattere movimentato ed estremamente coinvolgente. “Un’altra volta” è il più grande risultato in questo senso: a tutti gli effetti un tormentone (che conta al momento oltre 5 milioni di stream) che ha fatto vibrare i “TIM Summer Hits” e altri palchi estivi, inclusi quelli di Frah Quintale e Blanco.

Olly è stato nominato “Artista del Mese” per MTV New Generation con il singolo “Lego” (2021) e ha collaborato con vari artisti provenienti dal rap e dal pop, tra cui Arisa (per il remix del singolo “La Notte”), continuando a definire un’identità cangiante, in un flirt senza fine con pop, hip-hop, dance, elettronica, canzone d’autore e un solo punto fermo: essere Olly. Il 28 ottobre ha pubblicato il nuovo singolo “Fammi Morire” ed è stato selezionato tra gli 8 finalisti di Sanremo Giovani. Il 16 dicembre vince Sanremo Giovani con il brano “L’Anima Balla” guadagnandosi un posto tra i Big in gara nella 73° edizione del Festival di Sanremo, dove ha gareggiato con l’inedito “Polvere”, uscito l’8 febbraio 2023. Sempre il 16 dicembre è uscito il nuovo EP “Il Mondo Gira”. Il 10 febbraio ha pubblicato il repack “Gira, Il Mondo Gira”. Nel documentario “La nuova scuola genovese”, uscito al cinema nel 2022 e disponibile su Prime Video, è comparso in tempi non sospetti fra i volti degli artisti più talentuosi della nuova scena ligure.

In apertura al concerto di Olly, come vuole l’edizione 2023 del Live in Genova Festival, che quest’anno ha come obiettivo la promozione di giovani talenti emergenti del territorio, si esibiranno gli artisti liguri Akill Miami, Brisekk, Iame e Sela.