Lilith Festival, all’ex caserma Gavoglio si inizia con due serate musicali a ingresso libero

Genova. Il Lilith Festival della Musica d’Autrice giunge alla XII edizione e, prima della quattro giorni dal 12 al 15 luglio a Villa Durazzo-Bombrini di Genova Cornigliano, parte con due serate a ingresso libero l’8 e il 9 luglio presso l’ex caserma Gavoglio nel quartiere Lagaccio di Genova, dedicate alle nuove realtà musicali genovesi, ma anche alla sensibilizzazione su tematiche care ai promotori. Dalle 19 si parlerà infatti di inclusione e diritti e di progetti per il quartiere con La Casa Nel Parco e Arcigay, co-organizzatori con Lilith Associazione Culturale, mentre si potranno gustare stuzzichini al fresco degli alberi di questo suggestivo spazio recuperato. Ci sarà anche occasione di imparare come predisporsi al meglio all’ascolto della musica. E poi dalle 20 spazio ai concerti.

Sabato 8 luglio si esibiranno Samu L ed Emilya ndMe. Samu L è il nome d’arte di Samuel Dughetti, talentuoso rapper genovese classe 1997, attivista per i diritti Lgbtq+, notato dalle produttrici dell’etichetta Lilith Label per il brano “Resistiamo”, che parla di un uomo trans, nato in un corpo femminile con identità di genere maschile (la sua storia), attualmente al lavoro al suo primo ep, “Primordiale”, con il produttore Giulio Gaietto. Emilya ndMe è una cantautrice genovese dall’attitudine decisamente internazionale, appartenente alla scuderia dell’etichetta indipendente veneziana Beautiful Losers. Il suo pianeta sonoro è un mix di elettronica e indie pop, un intreccio di synth eterei, chitarre e voci. Il primo album “Thank you for your complaints”, del 2020, è stato masterizzato da Valgeir Sigurðsson, storico collaboratore di Björk.

Domenica 9 luglio sarà invece la volta di Irene Manca e Il Gentiluomo. Irene Manca è una cantante e cantautrice indipendente genovese che dopo un lungo periodo di collaborazione come cantante in altrui progetti ha deciso di lanciare il suo progetto solista pubblicando il brano “Paralysed” a novembre 2022. Il Gentiluomo è una band genovese formata da 4 musiciste – a dispetto del nome – proponenti un alternative pop che trae ispirazione tanto dal cantautorato italiano quanto da sonorità d’Oltremanica. Il primo disco del 2017 “Sole”, uscito per Cane Nero Dischi, contava 8 tracce “happy-sad”, sospese tra testi sussurrati e melodie dirette, condite da chitarre distorte e un’elettronica lowfi. Nel 2022 è uscito il mini album “ULTRAPOP”, registrato da Fabio Smeraldo, missato e masterizzato presso il Greenfog Studio da Mattia Cominotto.

Nella serata di domenica 9 luglio, prima dei concerti il pubblico potrà sperimentare un format terapeutico d’avanguardia, la Pausa Propriocettiva (PP), a cura di Qurami-Medicina Circolare, un “soundcheck fisico e sonoro” volto a costruire una rilassante atmosfera di ascolto e condivisione attraverso semplici posture, respirazioni e vocalizzazioni.

Dal 12 al 15 luglio ci si sposterà per quattro serate consecutive, in collaborazione con Società Per Cornigliano, al fresco del parco di Villa Bombrini, con un cast e un programma ricchissimo consultabile sulle pagine social di Lilith Festival&Label e sul sito www.lilithassociazioneculturale.it .

LILITH FESTIVAL DELLA MUSICA D’AUTRICE – PROGRAMMA COMPLETO

8 Luglio: Samu L + Emily ndMe – ore 19 – La Casa Nel Parco (ex Caserma Gavoglio)

9 Luglio: Il Gentiluomo + Irene Manca – ore 19 – La Casa Nel Parco (ex Caserma Gavoglio)

LILITH FESTIVAL DELLA MUSICA D’AUTRICE@VILLA BOMBRINI

(con mercatino “Artigianə in Villa”) – In collaborazione con Società per Cornigliano

12 Luglio: Black Sea Dahu + Daniela Pes + Leyla El Abiri – ore 20 – Villa Bombrini

13 Luglio: Not Moving LTD + Eugenia Post Meridiem + Vea – ore 20 – Villa Bombrini

14 Luglio: Bansigu Big Band + Tina Omerzo – ore 20 – Villa Bombrini

15 Luglio: Bono/Burattini + I’m Not a Blonde + Negative 0 – ore 20 – Villa Bombrini

LILITH FESTIVAL MERMAIDS

7 Settembre: Cristina Nico – ore 20 – Chiostro di S. Andrea

14 Settembre: Charlie – ore 20 – Chiostro di S. Andrea

LILITH FESTIVAL IN TEATRO In collaborazione con Teatro Nazionale di Genova e Teatro della Tosse

5 Ottobre: Cristina Donà e Elena Dak (La Musa e l’Orizzonte) – Ore 20.30 – Teatro Gustavo Modena

14 Ottobre: Sabrina Napoleone – ore 21- La Claque