Liguria sfiorata dal maltempo, ma attenzione alla serata. In arrivo aria fresca e umidità in calo

Genova. Passaggio temporalesco finora innocuo per la Liguria, dove è in vigore l’allerta gialla emessa ieri da Arpal, a differenza della vicina Lombardia, flagellata violenti nubifragi con venti fortissimi che hanno provocato due vittime tra cui una ragazza di 16 anni schiacciata da un albero. La pioggia non ha portato molto refrigerio, con l’afa che resta molto pesante a causa degli elevati tassi d’umidità, ma la situazione è destinata a cambiare nelle prossime ore.

L’unico episodio degno di nota sulla costa è stato un forte rovescio tra il centro e il Ponente genovese che ha fatto registrare 10,6 millimetri di pioggia in un quarto d’ora a Sampierdarena poco dopo le 8.00. Per il resto i temporali hanno colpito soprattutto l’entroterra del Levante (14,8 millimetri in un quarto d’ora a Torriglia), con qualche episodio anche in Valbisagno, associati a raffiche di vento intorno ai 60 chilometri orari, ma senza particolari criticità. Le temperature sono scese a 25-27 gradi in città, ma l’umidità altissima – intorno al 90% – mantiene alto il calore percepito.

Ma la saccatura di origine atlantica che ha interrotto il dominio dell’anticiclone africano porterà altri effetti sul Mediterraneo. Già dal mattino ha fatto il suo ingresso aria decisamente più fresca dalla Francia, che si presenta come maestrale su Corsica e Sardegna ma arriva in Liguria sotto forma di libeccio e schiarite, con possibile formazione di vortici nei pressi della costa.

In serata, però, attenzione ancora al maltempo: saranno possibili i cosiddetti “temporali da stramazzo”, innescati da aria secca e fredda che incontra il calore accumulato nell’atmosfera. I fenomeni saranno più probabili sul settore centro-occidentale della regione.

Nella notte il libeccio lascerà il posto alla tramontana che a tratti soffierà forte sul settore centrale in corrispondenza dei valichi appenninici. Il risveglio, quindi, sarà ben più gradevole rispetto agli ultimi giorni. Il vento fresco da nord calerà nel corso della giornata con temperature in aumento sulla costa, ma i tassi di umidità più bassi garantiranno un caldo assai più sopportabile. Difficile dire cosa accadrà nei prossimi giorni, ma almeno per ora non sembrano all’orizzonte altre ondate di calore di matrice africana.