Liguria Regione europea dello sport 2025, presentata la candidatura ufficiale

Liguria. È stato ufficialmente consegnato oggi in Sala Trasparenza il dossier per la candidatura della Liguria a Regione Europea dello Sport 2025. Regione Liguria, tramite l’assessore allo Sport Simona Ferro, ha simbolicamente affidato a Gian Francesco Lupattelli, presidente di Aces Europe (Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport), il report che fotografa la situazione sportiva ligure adempiendo così a uno dei passaggi obbligatori della candidatura stessa.

In particolare, all’interno del documento, che verrà pubblicato sul sito web LaMiaLiguria, è contenuto un report sul mondo sportivo della regione: dall’impiantistica, con un censimento completo di tutte le strutture presenti sul territorio ligure, alle manifestazioni, passando per le eccellenze sportive, le società e gli atleti con grande attenzione alla valorizzazione del territorio attraverso lo sport outdoor.

“La tradizione sportiva della Liguria è tra le più prestigiose d’Italia – commenta il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – pertanto questa candidatura porta avanti il naturale percorso avviato con Genova Capitale europea dello Sport 2024, consolidato negli anni precedenti con investimenti infrastrutturali e iniziative territoriali. Lo sport ligure è completo sia in ambito professionistico, che dilettantistico: è educazione per i giovani, superamento di barriere, benessere sociale, promozione turistica e volano per l’economia regionale”.

“Oggi è una giornata importante per la candidatura della Liguria a Regione Europea dello Sport 2025 – spiega l’assessore regionale Simona Ferro – Un percorso iniziato ormai da diversi mesi, in collaborazione con Anci, Sport&Salute, Coni e Cip, che ci auguriamo possa condurci all’acquisizione di questo prestigioso titolo. Abbiamo fortemente voluto questa candidatura per mettere in mostra il nostro bellissimo territorio e soprattutto la sua grande peculiarità sportiva. L’obiettivo è quello di indurre un numero sempre maggiore di cittadini a vivere lo sport come protagonisti e non come semplici spettatori e, al contempo, offrire un anno intero di eventi e iniziative che possano esprimere al meglio l’eccellenza del movimento ligure a livello internazionale”.

Presente quest’oggi anche il consigliere regionale Brunello Brunetto, primo firmatario della mozione che, nel 2021, aveva impegnato il presidente della Regione e la giunta ad avanzare la candidatura della Liguria al titolo “European Region of Sport 2025” con Aces.

“L’avvio di idonee iniziative – si leggeva nel documento – può favorire una maggior consapevolezza sull’importanza della relazione sport-salute oltre che la promozione di stili di vita più attivi. La candidatura a ‘European Region of Sport 2025’ può contribuire a diffondere la pratica sportiva come mezzo di tutela della salute e a mettere in maggior sinergia le istituzioni e il mondo sportivo realizzando iniziative che possano animare tutto il territorio ligure”.

La candidatura appariva tanto più forte alla luce del fatto che “diversi comuni liguri hanno ottenuto il titolo di ‘European Town of Sport’ (Loano 2010, Albisola Superiore 2011, Finale Ligure 2012, Cairo Montenotte 2013, Arenzano 2014, Albenga 2016, Alassio 2017, Andora 2018, Pontinvrea 2021) o di ‘European City of Sport’ (Rapallo 2014, La Spezia 2016, Sanremo 2018) o di ‘European Community of Sport’ (Municipi di Genova Est/Ovest 2016, Entella-Chiavari 2017)” e che “anche altre realtà regionali hanno avanzato la candidatura di ‘European Region of Sport’ (2022 Piemonte) o stanno avanzando la candidatura di ‘European Region of Sport’ (anni 2023 e 2024)” e che “ Genova, città capoluogo di Regione Liguria, sarà ‘European Capital of Sport 2024’”.

Contestualmente al dossier sopraddetto è stato svelato anche il logo che accompagnerà la candidatura di Regione Liguria e, in caso di nomina, anche tutti gli eventi legati a Regione Europea dello Sport 2025. La grafica del logo è stata studiata per richiamare i colori del nostro territorio, dal mare alla montagna, con riferimento al dinamismo sportivo della Liguria.

Dopo il passaggio odierno le parti si riaggiorneranno a settembre quando il comitato esaminatore di Aces Europe sarà in Liguria per conoscere da vicino le opportunità sportive che la nostra regione può offrire e valutarne la candidatura al titolo.