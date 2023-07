“Liguria delle Arti” venerdì ad Arenzano nel buen retiro estivo di Camillo Sbarbaro

Arenzano. Venerdì 14 luglio Liguria delle Arti scende sulla costa per raggiungere Arenzano. A pochi passi dal centro storico, procedendo fianco a fianco col mare, si giunge davanti alla maestosa Villa Figoli des Geneys caratterizzata da un ampio e splendido parco abitato da palme, pini marittimi, magnolie e piante sempreverdi. La Villa è l’attuale sede della Fondazione Accademia Marina Mercantile per i corsi di Alta Formazione di Hôtellerie per le grandi navi da crociera e il parco è la location dei principali eventi estivi di Arenzano, tra cui una nuova prima di Liguria delle Arti, l’elegante dimora tra l’800 e gli inizi del ‘900 ebbe ospiti illustrissimi tra cui il Nobel per la Letteratura Giosuè Carducci. L’autore delle “Rime Nuove”, nato e cresciuto vicino a Lucca, amava soggiornare ad Arenzano in alcuni momenti della stagione estiva, ospite della residenza del conte Eugenio Figoli. Nel giardino gli era stata costruita una piccola capanna con rami e foglie dove andare a raccogliersi e cercare ispirazione per nuove liriche. Alla bella località del ponente ligure dedicò i versi “O tra i placidi olivi, tra i cedri e le palme sedente, bella Arenzano al riso de la ligure piaggia, operosa vecchiezza t’illustra, serena t’adorna, signoril grazia e il dolce di giovinezza lume, facil corre in te l’ora tra liete aspettanze e ricordi calmi, sì come l’aura tra la collina e il mare“.

Per questo evento speciale in cui si celebrano l’arte e la poesia Liguria delle Arti si presenta con una squadra così composta: alla storica dell’arte Silvia Bordo il compito di illustrare l’architettura della Villa, la bellezza del suo giardino e quel suo celebre e sorprendente ospite. La poetica di Carducci si propagherà nell’aria grazie a Pino Petruzzelli che interpreterà alcune poesie mentre Mauro Pirovano reciterà degli estratti da “Bacci Musso u cunta l’inferno e Romeo e Giulietta”, una reinterpretazione molto libera, popolare e spassosa del capolavoro dantesco e di quello shakespeariano recitato alla maniera del “cunto” genovese. Anche l’ospite musicale porta un tocco di originalità: il timbro caldo, avvolgente del sassofono moltiplica per quattro il suo potere con Kosobate Quartet, composto da Eugenio Enria, Sofia Ferraro, Mariagrazia Massanova, Micaela Stroffolino. La formazione proveniente dalla G.O.G. Giovine Orchestra Genovese, omaggerà grandi compositori tra cui John Williams, padre di molte delle più amate colonne sonore di Hollywood, e un gigante del jazz latino come Pedro Iturralde.

L’appuntamento è per venerdì 14 luglio ore 21.00 ad Arenzano a Villa Figoli de Geneys, in via Olivete 42. L’ingresso è come sempre libero. Prima dell’inizio dell’evento sarà possibile visitare la bellissima Sala degli Arazzi di Villa Figoli.

Il progetto ideato e diretto da Teatro Ipotesi è realizzato in collaborazione con Regione Liguria, G.O.G – Giovine Orchestra Genovese, Conservatorio Paganini di Genova, Conservatorio Puccini della Spezia, con il prestigioso patrocinio di Rai Liguria e con il sostegno di Coop Liguria.