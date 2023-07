Ligorna, ecco la prima conferma: capitan Stefano Botta rimane in biancoblù

Genova. È Stefano Botta, capitano della squadra, la prima conferma per la stagione 2023/24: rimarrà in biancoblù per il suo quarto anno consecutivo.

Nella nostra regione, il momento culminante della carriera del giocatore è stato durante le due stagioni trascorse al Genoa tra il 2005 e il 2007. Nato nel 1986 a Como e proveniente dal Lugano, il talentuoso calciatore si è guadagnato la fiducia del Genoa contribuendo, tra il 2005 e il 2007, alla doppia promozione dalla Serie C1 alla Serie A sotto la guida di Gian Piero Gasperini.

Successivamente ha vissuto esperienze con Cesena, Vicenza, Ternana e poi è tornato in Liguria, questa volta indossando la maglia della Virtus Entella. Due stagioni nelle quali i levantini hanno conquistato la storica promozione in Serie B, avvenuta nella stagione 2015/16. Successivamente, ha vestito le maglie di Lucchese, Reggina, Bassano e Vis Pesaro, prima di approdare al Ligorna in Eccellenza, durante una stagione che ha visto i biancazzurri fare subito ritorno in Serie D. Quarta promozione per lui con una squadra ligure, un risultato reso ancora più significativo dalla salvezza ottenuta nella stagione successiva e dai playoff conquistati nella stagione da poco conclusa.

Queste le parole di Stefano Botta: “Sono felice di proseguire questo percorso con il Ligorna. In questi tre anni c’è stata una crescita continua sia a livello calcistico che societario e sono orgoglioso di farne parte. Ringrazio Presidente e Direttore per la possibilità e non vedo l’ora di ricominciare per poter ottenere altre soddisfazioni”.