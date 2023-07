L’ex presidente del Genoa Massimo Mauro colpito da infarto mentre giocava a padel

Genova, L’ex dirigente sportivo e calciatore Massimo Mauro, 61 anni, è stato colpito in mattinata da un malore in Calabria, dove si trova in vacanza.

L’episodio, come fa sapere all’ANSA la Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport onlus, di cui è presidente, è accaduto mentre giocava a padel. Contattato immediatamente un medico, è stato portato all’ospedale di Catanzaro, dove è stata eseguita un’angioplastica.

“In ospedale sono stati bravissimi e lo sono tuttora – ha riferito lo stesso Massimo Mauro alla Fondazione, che si è fatta portavoce -. Vengo seguito bene e coccolato”.

Dal 1997 al 1999 Mauro ha ricoperto la carica di presidente del Genoa.