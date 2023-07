Le presta il denaro ma con interessi del 500%: denunciato per usura

Genova. I finanzieri del Comando Provinciale della Spezia, all’esito di articolate indagini, hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un soggetto, di nazionalità italiana, per il reato di usura in quanto avrebbe concesso un prestito in contanti ad una signora in stato di stringente necessità di 4.100 euro richiedendo il pagamento di enormi interessi.

Più nello specifico, la richiesta di risanamento del debito consisteva in un pagamento settimanale pari ad € 400 a solo titolo di restituzione interessi, fermo restando il capitale prestato che non sarebbe diminuito nel tempo con i pagamenti eseguiti. Di fatto quindi, la vittima di usura avrebbe dovuto continuare a pagare tale importo con cadenza settimanale, fin quando non fosse stata in grado di restituire in unica soluzione la somma prestata, pari 4100 euro. Trascorso tale tempo, non riuscendo più a far fronte al continuo esborso di denaro ed ormai esasperata, ha deciso di non proseguire i pagamenti e di rivolgersi alla Guardia di Finanza di Sarzana che immediatamente ha avviato le indagini.