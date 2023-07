Le guide e gli scout liguri dell’Agesci in Corea del Sud per il 25° Jamboree mondiale

Liguria. Anche le guide e gli scout della Liguria al 25° Jamboree mondiale che si terrà a SaeManGeum (Corea del Sud) dall’1 al 12 agosto 2023. Il paese asiatico ospiterà quindi per la seconda volta l’evento, dopo la 17esima edizione del 1991, e lo farà in occasione del centenario dalla Korea Scout Association, organizzatore di quest’anno.

Il motto dell’incontro è “Draw your dream” (disegna il tuo sogno) ed esprime il desiderio di rendere l’evento e il suo percorso, un’opportunità per coltivare le proprie speranze e i propri sogni.

Secondo l’intuizione del fondatore dello scautismo Baden-Powell, a partire dal 1920, ogni quattro anni i rappresentanti degli scout di tutto il mondo si riuniscono in questo evento di fraternità internazionale. Il Jamboree è l’esperienza scout internazionale per antonomasia, che vede l’incontro fra le guide e gli scout convergenti da tutto il mondo in un unico luogo. Oltre 50.000 persone si amalgameranno in una “marmellata” (da qui nasce la parola Jamboree) e svolgeranno diversi i tipi di attività nei 12 giorni di permanenza con l’obiettivo di promuovere l’incontro e il confronto senza confini geografici e ideologici.

Il Contingente degli scout italiani Agesci e Cngei, associazioni che compongono la Federazione Italiana dello Scautismo, riconosciuta dalle Organizzazioni mondiali dello Scautismo, sarà formato da 1.200 partecipanti.

In Liguria in particolare, saranno 36 i partecipanti coinvolti, da Ventimiglia a La Spezia: 31 esploratori e guide tra i 15 e i 16 anni e 5 capo/i.

La partecipazione al Jamboree sarà la conclusione di un percorso lungo un anno in cui i ragazzi hanno lavorato sui temi della mondialità, della fraternità e della pace con incontri e attività a tema. Ambasciatori dei loro gruppi scout di appartenenza, diversi fra loro hanno ricevuto un mandato anche dai primi cittadini e dalle amministrazioni per rappresentare le città liguri all’incontro mondiale.

Agesci Liguria, in occasione del raduno regionale dello scorso giugno, ha consegnato loro per mano dei responsabili regionali Matilde Pugliaro e Lorenzo Capelli la bandiera della pace col mandato di intrecciare forti legami di amicizia e assaporare così i benefici di un mondo che crede e costruisce la fratellanza, la pace e la condivisione.