Lavagnese: Giorgio Lionetti è il primo tassello del nuovo mosaico bianconero

Lavagna. L’accordo tra il Ds Andrea Croci e Giorgio Lionetti, rappresenta il primo tassello del nuovo mosaico bianconero sul quale mister Ruvo dovrà iniziare a lavorare.

Lionetti, centrocampista centrale (classe’ 98) è cresciuto nelle giovanili del Catanzaro, poi il prestito al Potenza, a 18 anni, con cui ha collezionato 22 presenze nel campionato di Serie D.

Lionetti ha successivamente maturato esperienze (in Serie D) con Virtus Verona, in Serie C con Juve Stabia e Rimini, poi ancora due stagioni alla Lucchese (in Serie D), vincendo il campionato, in Serie C, poi ancora Ponte San Pietro, RG Ticino e Castanese in D.