Lavagna, incendio vicino all’Aurelia: a fuoco un mucchio di sterpaglie nei pressi dei garage

Lavagna. Vigili del fuoco in azione in tarda mattinata a Lavagna per un incendio che ha coinvolto alcune sterpaglie nei pressi della stazione ferroviaria.

L’allarme è scattato intorno alle 11.30 in una traversa dell’Aurelia, non distante dal centro della cittadina del Tigullio, in una zona lasciata all’incuria.

Sul posto due squadre partite da Chiavari con l’autobotte e i carabinieri forestali. Qualche preoccupazione è derivata dal fatto che le fiamme fossero vicine a una quarantina di garage interrati.

Alla fine il rogo è stato domato senza ulteriori conseguenze. Non risultano né feriti né intossicati e non sono state evacuate abitazioni. Dopo due ore i vigili del fuoco sono rientrati alla base.