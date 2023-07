Ladri in azione a bordo delle barche ormeggiate al Porto antico: due episodi in due giorni

Genova. Ladri in azione al Porco antico di Genova a bordo delle imbarcazioni ormeggiate.

Ieri è stata la volta della homeboat Calypso ormeggiata a ponte Spinola. I proprietari non erano a bordo e si sono accorti del furto, circa 500 euro di materiale tecnologico, ieri pomeriggio intorno alle 15.45. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia.

Il giorno prima un altro furto aveva avuto come bersaglio un’imbarcazione ormeggiata nella stessa area. In quel caso i ladri, senza danneggiare praticamente nulla, hanno portato via televisori e preziosi per circa duemila euro. In questo caso è intervenuta anche la scientifica alla ricerca di eventuali tracce per risalire ai ladri.

La zona è dotata di una rete di telecamere di sorveglianza e si un servizio di vigilanza interno. Indagini in corso.