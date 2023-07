“Ladri di futuro”, il flash mob davanti al Parlamento contro i rigassificatori

Genova. “L’Italia, così come l’intera Europa, in questi giorni è assediata da ondate di calore sempre più forti, e in questo contesto il governo e la maggioranza dei climafreghisti continuano ad approvare politiche orientate alle energie fossili”.

Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni partecipando insieme ad Angelo Bonelli in piazza Montecitorio al flash mob dei parlamentari e delle parlamentari dell’Alleanza Verdi Sinistra, per il nuovo provvedimento del governo Meloni sulle misure energetiche e rigassificatori.

“Scelte che non fanno che aumentare – prosegue il leader di SI – la crisi climatica e non contenti vogliono spendere miliardi di euro per comprare nuove armi e nuovi armamenti: quei soldi sarebbero invece utili – conclude Fratoianni – per essere investiti in politiche orientate alla conversione ecologica quanto mai urgente e necessaria”.