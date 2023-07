La sedia chiavarina in mostra all’Expo 2025 in Giappone

Chiavari. La sedia chiavarina all’Expo 2025 che si terrà in Giappone. É l’idea lanciata dall’assessore alla promozione della città Gianluca Ratto in occasione della presentazione della maxi chiavarina durante l’evento “Vie delle Americhe – Festa del Perù e dei Liguri nel Mondo”.

“Una grande opportunità per rilanciare l’artigianato del nostro territorio, come già avvenuto per l’Expo 2015 di Milano. È importante continuare a valorizzare, custodire e promuovere una delle nostre più grandi eccellenze che porta, da oltre due secoli, il nome di Chiavari in tutto il mondo”.

“Da qui l’idea di candidarla ad Osaka 2025, per essere esposta all’interno del Padiglione Italia – dichiara l’assessore Ratto – La chiavarina gigante, alta circa due metri, voluta dall’Avis e realizzata dall’intagliatore Franco Casoni, è stata donata al comune. Con la consigliera Alice Galli abbiamo individuato la location ideale dove collocare questo simbolo di Chiavari, a breve verrà installata in piazza San Giovanni”.