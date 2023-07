La sede della Croce verde genovese di nuovo visitata dai ladri: è il secondo furto in pochi mesi

Genova. Ancora un furto nella sede della Croce Verde genovese che ormai da 23 anni è costretta operare utilizzando come base operativa un prefabbricato a ponte Parodi. Anche questa volta i ladri hanno trovato ben poco da rubare: una televisore e alcuni oggetti di poco valore di proprietà dei volontari.

A fine aprile aprile la stessa cosa: mentre i volontari erano fuori per un intervento una coppia di ladri si era introdotta negli uffici e aveva divelto gli armadietti per rubare, ma i volontari al rientro li avevano sorpresi, bloccati e avevano chiamato la polizia.

Come noto la zona tra la Darsena e ponte Parodi è rifugio, soprattutto di notte, di tossicodipendenti e persone disperate senza fissa dimora e anche i pescatori della zona Darsena subiscono furti quasi quotidiani. “È sempre più difficoltoso gestire un associazione come la nostra in una struttura come la nostra in una posizione così defilata – commenta il direttore operativo della Croce verde genovese Stefano Brunetti – Purtroppo, il cambio di sede promesso dal Comune continua a tardare creando non poche difficoltà”.

Alla Croce verde, che dovrà essere ’sfrattata’ da ponte Parodi per i lavori di riqualificazione, da anni le istituzioni, in particolare il Comune di Genova e l’autorità portuale promettono una sede alternativa, ma i volontari continuano a dover lavorare all’interno di una struttura che avrebbe dovuto essere solo temporanea: l’ultima proposta arrivata da Tursi è quella dei locali al piano terra dell’edificio Tabarca che “per noi sarebbero l’ideale anche per mantenere la posizione in virtù della zona che copriamo – ricorda Brunetti – Ma ogni volta che sentiamo il Comune c’è qualche motivo per ritardare l’assegnazione dei locali”.