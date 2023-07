La Regione parteciperà a Salone del Libro di Torino 2024, Toti: “Occasione unica per valorizzare editori liguri”

Liguria. Regione Liguria parteciperà al Salone Internazionale del Libro di Torino 2024 (dal 9 al 13 maggio), il più importante appuntamento dell’editoria italiana.

“Presto incontreremo gli organizzatori del Salone e gli editori liguri per concordare e organizzare la nostra presenza – afferma il presidente e assessore alla cultura della Regione Liguria Giovanni Toti -. Si tratta di un’occasione unica per valorizzare gli editori del nostro territorio e promuovere la cultura, la letteratura e l’arte della regione, che tanto ha da offrire: non a caso, proprio quest’anno, Genova è stata nominata capitale italiana del libro”.

“La scelta di Genova è stato un grande successo per la città, ma anche – prosegue Toti – un prezioso riconoscimento della grande ricchezza culturale che la Liguria è in grado di mettere in campo e che porteremo anche al Lingotto il prossimo anno, convinti del valore della cultura come asset strategico per l’economia e per la promozione della nostra Regione”.