Genova. Sono oltre 300 i tifosi blucerchiati che si sono dati appuntamento questo pomeriggio di fronte al tribunale di Genova dove si discute davanti al giudice Paolo Gibelli il ricorso d’urgenza da parte di Massimo Ferrero contro i nuovi proprietari della Sampdoria. L’ex patròn, ora in minoranza, chiede di impedire nuovi aumenti di capitale con provvedimento d’urgenza considerando illegittima la mossa del 30 maggio con cui Radrizzani e Manfredi si sono presi la Sampdoria.

Un ricorso ha ovviamente scatenato l’ira dei tifosi della Samp che con cori e urla stanno attendendo di capire se l’ex presidente è entrato a palazzo di Giustizia dopo essere atterrato a Genova questa mattina. Contro di lui cori di insulti oltre al classico: “Giù le mani dalla Sampdoria”. Il tribunale è presidiato dal poliziotti del reparto mobile con due furgoni davanti ai due accessi e sorvegliato dagli agenti della digos. Gli ultras hanno poi srotolato un grande striscione con su scritto un noto proverbio romano: “A sapé fa scena quarcosa se ruspa… vero bastardo?”

Il ricorso è stato fatto sull’ex articolo 700 che appunto si fonda sull’assunto che se una decisione provoca un pregiudizio irreparabile il giudice è chiamato a decidere in via d’urgenza. Il legale di Ferrero contesta e considera illegittima la trattativa del 30 maggio e, in attesa di chiarire i fatti, chiederà al Tribunale di inibire ogni futuro aumento di capitale con un provvedimento d’urgenza. Se il ricorso venisse accolto, sarebbe impedito l’ulteriore aumento di capitale di 10 milioni, già in programma da qui a pochi giorni, per pagare i creditori. Ferrero, tramite la Sport Spettacolo Holding, detiene ancora il 49,3% delle azioni Samp. Un ulteriore intervento sul capitale ridurrebbe ancora di più la presenza dell’imprenditore romano nella compagine societaria.

La sentenza del giudice dovrebbe arrivare, se non già oggi, tra qualche giorno.