La polizia locale di Genova: “Sventati 75 furti in due settimane”

Genova. Sono stati 75 i furti in esercizi commerciali sventati dalla polizia locale di Genova nelle ultime due settimane, un controllo costante che ha portato ad altrettante denunce a piede libero e a tre arresti. Lo riporta una nota del Comune.

“Grazie all’operato del nucleo giudiziario della polizia locale è stata recuperata merce per un valore di 1.485 euro mentre sono stati sequestrati 150mila capi contraffatti a seguito di una operazione dedicata al contrasto dell’abusivismo commerciale.

Le operazioni del nucleo operativo centro storico, invece, hanno portato a quattro arresti per spaccio di sostanze stupefacenti; 16 persone sono state sanzionate per detenzione e a due delle quali è stata anche ritirata la patente.

Un minore è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di 53 dosi di crack ed eroina. Il ragazzo era già noto alle forze dell’ordine.

Le sanzioni legate alla nuova ordinanza anti-alcol hanno portato a quattro sanzioni in zona Caricamento, otto in Valbisagno e 11 in Valpolcevera. Le multe per ubriachezza manifesta sono state invece due in Valpolcevera e 13 in Valbisagno. In Valpolcevera anche 11 sanzioni per bivacchi in luoghi pubblici.

A Borzoli, in via Militare, dopo una segnalazione per conferimento incontrollato di rifiuti, gli agenti sono riusciti a risalire ai responsabili, scoprendo che il materiale di risulta era proveniente da lavori edili effettuati nel comune di Chiavari.

I responsabili, oltre alla sanzione, hanno provveduto al ripristino dello stato dei luoghi e al recupero del materiale di risulta così come previsto dalla legge. Sempre in Valpolcevera, altre 16 persone sono state sanzionate per aver abbandonato i rifiuti lontano dai luoghi preposti”.