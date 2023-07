La maglia della Sampdoria piace agli inglesi. Il Whitby Town: “Blucerchiati fonte di ispirazione”

Per gli inglesi di Four Four Two la più bella del mondo, per altri no ma di certo la maglia della Sampdoria “piace” anche a latitudini e in categorie lontane da Genova. È il caso del Whitby Town, squadra inglese che milita nella Northern Premier League, settima serie inglese.

La divisa per la stagione 22/23 prende chiara ispirazione da quella dei blucerchiati. Difficile che fosse un caso e i dirigenti del club fugano ogni dubbio: “Sì ci siamo ispirati alla divisa della Sampdoria come facciamo ormai da 30 anni. La prima volta era stato quando avevamo vinto il campionato”, confermano i dirigenti Craig Moth e Paul Connolly, il quale ha assistito dal vivo a una gara della scorsa stagione.

Qualche differenza chiaramente c’è – il blu è lo stesso ma la banda verticale è spostata in alto e disegna una “V”; inoltre il nero e il rosso sono invertiti – ma il richiamo alla Sampdoria è tutt’altro che velato.

Per la cronaca, il Whitby Town è un club la cui fondazione risale addirittura al 1880. Guardano il sito del club, l’ispirazione ai colori blucerchiati non è di certo una novità. In passato, ad esempio nella stagione 2017/18, la maglia era ancora più simile, con però tre bande verticali di egual misura: una nera, una rossa e una bianca.