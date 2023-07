La Lavagnese conferma Romanengo, Adornato e Righetti

Lavagna. La Lavagnese annuncia, attraverso un comunicato stampa, le conferme di Romanengo, Adornato e Righetti



Giovannibattista Romanengo è il nome del futuro per la Lavagnese di mister Ruvo.

Dopo essere cresciuto nelle giovanili bianconere, con una parentesi alla Virtus Entella, il centrocampista (classe 2000) nelle ultime cinque stagioni è stato un perno della prima squadra, prima come under e poi come inamovibile motorino di centrocampo.



Romanengo ha collezionato 137 presenze e segnato 7 gol tutti importantissimi e vola spedito per entrare nella Hall of Fame bianconera

.

L’augurio della società è quello di farlo quanto prima come giusta ricompensa per uno che la maglia bianconera l’ha cucita addosso da sempre.



Il portierone Davide Adornato rinnova il rapporto di collaborazione con la società: autentica colonna portante del gruppo che ha ottenuto la Serie D sul campo.