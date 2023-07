La Corte dei Conti promuove il bilancio della Liguria ma getta ombre sulla sanità. Toti: “Problemi ereditati dal passato”

Genova. La Corte dei conti della Liguria ha deliberato la parificazione del rendiconto generale della Regione Liguria per l’esercizio finanziario 2022, evidenziando nel complesso una “buona gestione” ma soffermandosi ancora una volta sulle carenze della sanità pubblica, che si conferma non solo la principale voce di spesa del bilancio regionale, attestandosi al 73,07% degli impegni complessivi assunti dall’ente, ma anche quella più critica.

Il disavanzo della sanità nel 2022 è di 34,7 milioni secondo la Regione (nella relazione della presidente della sezione regionale di controllo Maria Teresa Polverino è riportata la cifra di 65 milioni), disavanzo che “ha trovato successiva copertura in risorse regionali, garantendo l’equilibrio complessivo del sistema sanitario ligure. Le principali voci di costo – si legge nel documento dei magistrati contabili – registrano, nel periodo di analisi (2017-2022), un aumento complessivo del 35%, concentrato, in particolare, nell’ultimo biennio”. Inoltre “si consolida il significativo incremento dei fondi assegnati ad Alisa, che passano dai 46,2 milioni di euro del 2017 a 510,8 milioni nel 2022“.

“Il risultato del conto economico sanitario consolidato 2022 evidenzia un disavanzo di 65 milioni (in aumento rispetto agli esercizi precedenti), che ha trovato successiva copertura in risorse regionali, garantendo l’equilibrio complessivo del sistema sanitario ligure – si legge nelle relazione della presidente della sezione regionale di controllo Maria Teresa Polverino -. Le principali voci di costo registrano, nel periodo di analisi (2017-2022), un aumento complessivo del 35%, concentrato, in particolare, nell’ultimo biennio”. Inoltre “si consolida il significativo incremento dei fondi assegnati ad Alisa, che passano dai 46,2 milioni di euro del 2017 a 510,8 milioni nel 2022“.

Per coprire il disavanzo la Regione ha dirottato 35 milioni del fondo integrativo destinato alla ripartenza post Covid, attualmente impiegati a garanzia dei Lea. “L’acquisizione di tali risorse, dunque – rileva il procuratore regionale Silvio Ronci nella sua requisitoria – è posta a carico dei cittadini/contribuenti che però non potranno beneficiarne in termini di miglioramento qualitativo e quantitativo delle prestazioni sanitarie, dovendo essere le risorse stesse destinate al ripiano di debiti pregressi”.

Su questo punto, la Regione in una nota “precisa inoltre che non c’è stato nel 2022 e non è previsto in futuro alcun innalzamento delle aliquote a carico dei cittadini. In altre parole, nel 2022 i servizi erogati dalla sanità regionale sono costati 34,7 milioni in più rispetto al 2021 a quanto erogato dallo Stato. Tale gap è stato colmato con risorse per 35 milioni di euro che erano stanziate sul bilancio 2023. Questo non determinerà alcuna diminuzione dei servizi né impedirà il loro miglioramento: le aziende sanitarie procederanno ai necessari potenziamenti secondo la rispettiva programmazione. Alla fine dell’anno in corso, Regione Liguria valuterà se i fondi stanziati saranno stati sufficienti o se sarà necessario individuare eventuali coperture in caso di ulteriore disavanzo”. L’Ente inoltre “invierà quindi alla Procura una nota tecnica perché possa essere registrato il dato corretto” in merito al disavanzo.

A pesare sui conti della Regione sono ancora le fughe dei pazienti verso territori confinanti: il saldo della mobilità resta negativo per 51,49 milioni, in peggioramento rispetto ai 46,29 del 2021, e questo mostra “la necessità di migliorare l’attrattività del sistema sanitario ligure o di ridurre le fughe dei pazienti verso altre regioni (al netto dei casi, peraltro percentualmente rilevanti, ritenuti fisiologici dal Ministero della Salute) o, ancora, di stipulare accordi con le regioni confinanti per contenere l’onere finanziario”, scrive la presidente Polverino.

Altro tasto dolente sono le liste d’attesa. Come ricorda il procuratore Ronci, in base ai dati del ministero della Salute sui recuperi delle prestazioni post Covid e sul finanziamento utilizzato, “nella classifica tra le regioni la Liguria, malgrado l’utilizzo di tutti i 13,3 milioni di finanziamento aggiuntivo, si colloca all’ultimo posto per i recuperi dei ricoveri programmati (la media dei recuperi è del 14% rispetto al 66% di quella nazionale), al penultimo posto per il recupero degli inviti per screening (percentuale del 20%, davanti solo al FriuliVenezia Giulia fermo al 14% contro la media nazionale dell’82%) e al 15° posto, ma penultimo tra le regioni del Nord, per il recupero delle prestazioni ambulatoriali (36% a fronte del 57% nazionale); solo per le prestazioni di screening è stato raggiunto l’80% dei recuperi, superiore rispetto alla media generale del 67%”.

“Tali dati – prosegue la requisitoria – evidenziano la necessità di un deciso cambio di passo nella erogazione di servizi fondamentali per la salute della collettività, sia mediante il reperimento di risorse proprie, sia attraverso misure organizzative di razionalizzazione idonee ad utilizzare al meglio le strutture esistenti e, infine, anche mediante una maggiore apertura ad altri soggetti in grado di fornire le suddette prestazioni”. Su questo punto Ronci critica la proroga degli accordi già in essere coi privati accreditati che “hanno l’effetto negativo di cristallizzare le posizioni e la struttura del mercato”.

Nel complesso, il bilancio della Regione Liguria ha registrato un disavanzo di 116 milioni, in calo di 4 milioni di euro rispetto all’esercizio precedente. La gestione finanziaria ha fatto registrare entrate per 6,3 miliardi e riscossioni per 5,08 miliardi, nonché 6,13 miliardi di impegni e 5,01 miliardi di pagamenti, pertanto il risultato di gestione è stato positivo per 170 milioni rispetto ai 149 registrati nell’esercizio precedente. “L’esposizione debitoria della regione ha registrato una diminuzione di circa 110 milioni rispetto all’anno precedente risultando circa 662 milioni”, dettaglia la relatrice dell’udienzia Elisabetta Conte. La Regione Liguria è riuscita a impegnare tutti i fondi europei ricevuti senza veder definanziate le risorse europee non spese entro il triennio successivo all’annualità di riferimento. Per quanto riguarda il programma dei fondi europei Por-Fesr l’avanzamento finanziario complessivo è pari all’86%. Per quanto concerne il programma Por-Fse lo stato di avanzamento è in aumento rispetto a quello registrato nel 2021 per quanto riguarda la capacità di impegno (98%) e di spesa (66%). Dalla ricognizione effettuata sono risultati 186 i progetti Pnrr già attivi in Liguria alla fine del 2022 per un totale di 259 milioni di euro, cui si aggiungono 9 progetti finanziati con il Pnc per un valore complessivo di 294 milioni di euro. La dotazione organica del personale della regione ha registrato nel 2022 in controtendenza rispetto agli ultimi anni un decremento netto di 21 unità.

“Oggi il bilancio di Regione Liguria riceve il sigillo di un ottimo voto da parte della Corte dei Conti: cala l’indebitamento, provocato dalle amministrazioni precedenti, si mantiene molto elevato il livello di investimenti pubblici e la qualità dei servizi in un quadro di finanza pubblica molto rigoroso. Sui fondi europei, sugli investimenti infrastrutturali e sulla crescita economica la Regione Liguria va sostanzialmente meglio del resto del Paese e quindi siamo molto soddisfatti – commenta il presidente della Regione Liguria e assessore al Bilancio Giovanni Toti -. Permangono alcuni problemi ereditati purtroppo dal passato, tra cui il tema dell’indebitamento di Arte deciso nel 2011 per sanare buchi di un’amministrazione evidentemente assai più disinvolta della nostra.

“Rimangono certamente anche i temi legati alla sanità – riconosce Toti – che interessano tutto il Paese per la difficoltà a trovare professionalità sul mercato, per l’urto del Covid sul nostro sistema. Stiamo cercando di risolvere queste problematiche nel dialogo con il governo che è serrato e molto puntuale, ma non possiamo che essere soddisfatti di questo giudizio assolutamente positivo della Corte, che non ha mai mancato in passato di rilevare eventuali discrepanze all’interno dei nostri bilanci. Tutti elementi, insomma, che raccontano una Regione in crescita ed efficace nel gestire i fondi statali, in grado di fornire servizi ai cittadini nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, nonostante le difficoltà energetiche, d’inflazione e le tensioni legate alla guerra in Ucraina che abbiamo vissuto lo scorso anno. Va anche ricordato che a livello normativo statale non sono state previste agevolazioni in favore delle Regioni in materia di vincoli di finanza pubblica”.-