La cerimonia per la partenza dell’Amerigo Vespucci e il volo del paracadutisti con il vessillo dell’Ocean Race: a Genova è il giorno dei grandi eventi

Genova. E’ stato lo spettacolare volo dei Parà della Brigata Folgore ad aprire il ricco programma di un sabato da non perdere all’ Ocean Live Park del Waterfront di Levante. Dal cielo al mare, con il vessillo di di Genova The Grand Filale e un’enorme bandiera tricolore, per salutare l’uscita delle imbarcazioni per la WeBuild In-Port Race.

Questa mattina intorno alle 11 si è svolta anche la cerimonia per la partenza per il giro del mondo della nave scuola Amerigo Vespucci. Un viaggio che renderà il Vespucci “ambasciatore del Made In Italy” nel mondo. Alla partenza, sono presenti il ministro della Difesa Crosetto, il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Lollobrigida, il ministro dell’ambiente Pichetto Fratin, il ministro del turismo Santanché e il ministro dello sport Abodi. A fare gli onori di casa il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci. Saranno 217 i membri dell’equipaggio e 126 gli allievi compreso un allievo ucraino. “Con questa nave partono la cultura, la storia, l’innozione, l’industria, l’enogastronomia, tutto quello che l’Italia evoca quando viene pronunciata nel mondo”, ha detto il ministro della Difesa Crosetto. Enrico Credendino, Capo di Stato maggiore della Marina, ha detto: “II Vespucci si aggiunge da oggi alle 11 navi della Marina Militare che già operano fuori dal Mediterraneo, un record. Navigherà sotto l’insegna dell’Unesco e durante questa campagna tra i momenti clou sarà simbolo del giorno degli oceani nel 2004 quando farà tappa in

Messico”

“Far partire oggi da Genova e dalla Liguria il Vespucci per il giro del mondo unisce la nostra storia e il nostro futuro. Posso citare una frase di Colombo, ‘il mare concederà ad ogni uomo nuove speranze come la notte porta i sogni’: spero che la Vespucci porti nuove speranze nei porti che toccherà e soprattutto porti la speranza di un’Italia nuova e migliore, più ricca e prospera che Genova e la Liguria vogliono simboleggiare. Buon vento alla Vespucci e a tutti gli uomini della Marina Militare”. ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti durante la cerimonia.

Ma la grande giornata di festa per Genova è appena cominciata Nel pomeriggio lo spettacolare incontro, nello specchio acqueo di corso Italia, delle barche di The Ocean Race con le regine del mare: il veliero della Marina Militare Amerigo Vespucci, che partirà per il giro del mondo, e la nave scuola Palinuro, entrambe a Genova in occasione del Grand Finale.

Alle 14.30, naso all’insù per il sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori” sull’Ocean Live Par.

Alle 16.45, l’Ocean Live Park riceverà un’altra visita speciale: sul palco centrale arriverà la Ryder Cup, la storica sfida di golf tra il Team Europe e il Team Usa, che per la prima volta nei suoi quasi 100 anni di storia si disputerà in Italia, a Roma.

Il trofeo fa rotta su Genova e nelle giornate di sabato e domenica ci saranno prove di golf gratuite per tutti: sul palco dell’Ocean Live Park sarà presentata la grande sfida di Roma alla presenza del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, del sindaco di Genova Marco Bucci, del capo del Dipartimento per lo Sport Flavio Siniscalchi e del direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2023 Gian Paolo Montali.

La grande festa si chiuderà all’Ocean Live Park con la premiazione, alle 17.15, dei “campioni” della 14° The Ocean Race sul palco centrale: fino alle 21 il pubblico potrà passeggiare tra le Formula 1 del mare sui pontili del Waterfront e salire a bordo per scoprire i segreti di chi ha navigato intorno al mondo. Riflettori puntati su Genova grazie alle dirette su Rai 1 e in oltre 55 paesi nel mondo grazie a Discovery ed Eurosport.

Dopo la premiazione, dalle 20, Dj Set Radio 105 e spettacolo di luci sotto la tensostruttura dell’Ocean Live Park.

