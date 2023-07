Italian Open Water Tour, grande prova del Team Unige-Cus nella tappa di Camogli

Genova. Nel weekend scorso è andata in scena la seconda tappa ligure, sesta complessiva, dell’Italian Open Water Tour dopo quella di Genova di fine maggio. Nelle acque di Camogli è scesa in campo nuovamente la formazione del Team Unige-Cus, in collaborazione tra l’Università degli Studi di Genova e il Cus Genova.

Tante le ottime prestazioni da parte degli atleti universitari di una squadra, il Team Team Unige-Cus, guidato dal team manager Marco Bove e dai coordinatori tecnici Filippo Tassara e Marco Fassone. Primo posto di squadra per la formazione genovese nella tappa camoglina, impreziosito dall’ottimo risultato di Sofia Oliveri (Superba Nuoto), capace di trionfare nella 5 chilometri.

Buon quinto posto, con quarta piazza sfiorata, per la staffetta composta da Sofia Oliveri, da Luca Gessaga (Andrea Doria) e da Carlotta Tortello (Sportiva Sturla), terza nel miglio. Buone le prestazioni di Elena Ravaschio (Aragno Rivarolesi) nel miglio, così come quelle di Giorgia Martina Lanza (Aragno Rivarolesi), di Tommaso Bove (Aragno Rivarolesi), di Lorenzo Omero (Sportiva Sturla) e di Pietro Cotrozzi (Sportiva Sturla).

Questo il commento di Sofia Oliveri, atleta della Superba Nuoto e studentessa di Scienze Politiche: «Nuotare a Camogli è sempre uno spettacolo. Il fondale e la costa sono magnifici! La 5 km è stata una gara tosta, caratterizzata da correnti imprevedibili. Il mio punto di forza è sicuramente stato quello della scelta della rotta migliore, il gruppo si è avvicinato alla costa e io mi sono staccata preferendo una rotta più distante dalle rocce, seguendo la filosofia “è facile nuotare vicino alla costa, ma le correnti per uscirne sono più dure”. Ho preso vantaggio all’andata e poi l’ho mantenuto al ritorno, dove non sono mancati i sorpassi, ma sono comunque riuscita ad arrivare davanti. Sono soddisfatta e contenta di aver portato la bandiera del Cus e di Unige in cima al podio».

Questo il commento di Filippo Tassara, coordinatore tecnico del Team Unige-Cus: «La partecipazione è stata di nuovo nutrita, i ragazzi hanno risposto al di là dei loro impegni universitari e sportivi. Abbiamo vinto con Sofia ma è stata nel complesso una bella prova di squadra. Tant’è vero che abbiamo vinto il primo posto come squadra per quanto riguarda la tappa di Camogli, cosa che dà un significato anche all’impegno dei ragazzi. Un plauso a questi ragazzi che sono sempre competitivi».

Prossimo impegno per il Team Unige-Cus il 10 settembre a Noli, settima tappa dell’Italian Open Water Tour nonché ultima del Trittico dei Caruggi.