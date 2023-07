Iscrizione a rischio per la Sampdoria Women, Radrizzani al lavoro

La Sampdoria Woman rischia non partecipare al prossimo campionato. La ragione è la riduzione degli introiti provenienti dai diritti televisivi derivante dalla retrocessione in Serie B della prima squadra. La somma era infatti utile anche per portare avanti la formazione femminile, squadra che sotto la guida di mister Salvatore Mango aveva ottenuto la salvezza.

Situazione al vaglio dei proprietari Radrizzani e Manfredi, che devono trovare il milione di euro necessario per mandare avanti l’attività delle giocatrici blucerchiate. La società è al lavoro per trovare un sponsor in grado di permettere i colori blucerchiati di essere rappresentati nel massimo campionato femminile.

Un problema non da poco visto che significherebbe vanificare tanto lavoro e un danno d’immagine pronti via per il nuovo corso.